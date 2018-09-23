Пожар в здании Университета Крита в Греции тушат с помощью вертолетов

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-23T12:22:39+03:00

Данных о пострадавших пока не поступало. Фото: @AnAthenianToLDN Фото: Twitter.com

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В центральном здании Университета Крита в греческом городе Ираклион случился пожар. Возгорание заметили утром в воскресенье, 23 сентября, и сразу же позвонили в экстренные службы.

На данный момент с огнем борются 28 пожарных машин, в том числе направленные из других районов острова. Поддержку им оказывают два вертолета, которые уже успели осуществить более 30 сбросов воды на крышу здания.

Данных о пострадавших пока не поступало. Все студенты высшего образовательного учреждения были оперативно эвакуированы из учебного блока и здания общежития.

По предварительной версии, пожар начался в подвале университета. Именно из подсобных помещений теперь доносятся взрывы. Вероятнее всего, огонь добрался до складов, где хранятся баллоны с пропаном и другие горючие вещества.

Помощь в ликвидации возгорания оказывают два вертолетаФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Портал Neakriti сообщает, что больше всего сотрудники крупнейшего на острове вуза переживают о сохранности лабораторий и препаратов. В первые минуты после начала пожара преподаватели и научные работники пытались вынести оборудование, однако вынуждены были эвакуироваться.

Напомним, что этим летом в греческом регионе Аттика бушевали мощные лесные пожары. Стремительно распространяющийся огонь стал настоящей национальной трагедией. По данным на середину августа, жертвами стихийного бедствия стали порядка ста человек, передает сайт kp.ru.