Ученые определили самую вредную для сна позу
Американские ученые определили, какая поза для сна является самой вредной.
Как выяснили сомнологи из американской клиники Майо, хуже всего спать на животе, так как это может привести к ряду проблем со здоровьем. В частности, такое положение во время сна может стать причиной болей в спине.
Кроме того, человек может испытывать напряжение в шее и суставах, а также онемение и покалывание в конечностях. Более того, лежа на животе, голова и шея не могут свободно поворачиваться, при этом у человека затрудняется дыхание, пишет издание Bustle.
В итоге исследователи рекомендовали отказаться от сна на животе. А тем же, кто не может этого сделать, посоветовали поменять матрас на более жесткий, отказаться от мягких подушек, а также активнее заниматься физкультурой.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно ученые выяснили, что сон дольше восьми часов в сутки опасней бессонницы и сокращает жизнь.