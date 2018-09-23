Ученые определили самую вредную для сна позу

СЕГОДНЯ 17:44 2018-09-23T17:44:33+03:00

И посоветовали спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться

Изменить размер текста: A A

Американские ученые определили, какая поза для сна является самой вредной.

Как выяснили сомнологи из американской клиники Майо, хуже всего спать на животе, так как это может привести к ряду проблем со здоровьем. В частности, такое положение во время сна может стать причиной болей в спине.

Кроме того, человек может испытывать напряжение в шее и суставах, а также онемение и покалывание в конечностях. Более того, лежа на животе, голова и шея не могут свободно поворачиваться, при этом у человека затрудняется дыхание, пишет издание Bustle.

В итоге исследователи рекомендовали отказаться от сна на животе. А тем же, кто не может этого сделать, посоветовали поменять матрас на более жесткий, отказаться от мягких подушек, а также активнее заниматься физкультурой.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно ученые выяснили, что сон дольше восьми часов в сутки опасней бессонницы и сокращает жизнь.