Помпео считает возможной встречу Трампа и Роухани на Генассамблее ООН

СЕГОДНЯ 21:09 2018-09-23T21:09:38+03:00

По словам дипломата, президент США «будет рад» пообщаться со своим иранским коллегой, если переговоры будут «конструктивными»

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В воскресенье, 23 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о готовности американского президента Дональда Трампа провести встречу с лидером Ирана Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Однако он заметил, что это станет возможным только в том случае, если переговоры с иранской стороной будут носить «конструктивный» характер.

«Президент был предельно ясен. Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести», - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что президент Ирана Хасан Роухани уже изъявил желание встретиться с Трампом во время очередной сессии ГА ООН. При этом она отметила, что решение о личной встрече с главой исламской республики будет принимать сам американский лидер.