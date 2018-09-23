2018-09-23T21:30:56+03:00
Звезды

Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Гражданин Чехии ударил художницу по голове одной из ее картин
Дарья ИВАШКИНА
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Сербский мастер перфоманса Марина АбрамовичСербский мастер перфоманса Марина АбрамовичФото: ru.wikipedia.org
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В воскресенье, 23 сентября, стало известно о нападении на известного сербского мастера перфоманса Марину Абрамович в итальянском городе Флоренция. По некоторым данным, 51-летний гражданин Чехии набросился на женщину в тот момент, когда та покидала свою выставку, которая проходит в флорентийском музее Palazzo Strozzi.

Как выяснилось, мужчина ударил художницу по голове одной из картин с ее собственным изображением. В итоге чех был задержан полицией, пишет пражская газета Právo.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад в ролике Марины Абрамович снялась Леди Гага. В этом ролике, направленном на то, чтобы участники перфоманса глубже осознали свои физические и умственные способности, эпатажная певица позирует абсолютно голая, если не считать повязки на глазах.

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