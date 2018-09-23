Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

СЕГОДНЯ 21:30 2018-09-23T21:30:56+03:00

Гражданин Чехии ударил художницу по голове одной из ее картин

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 сентября, стало известно о нападении на известного сербского мастера перфоманса Марину Абрамович в итальянском городе Флоренция. По некоторым данным, 51-летний гражданин Чехии набросился на женщину в тот момент, когда та покидала свою выставку, которая проходит в флорентийском музее Palazzo Strozzi.

Как выяснилось, мужчина ударил художницу по голове одной из картин с ее собственным изображением. В итоге чех был задержан полицией, пишет пражская газета Právo.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад в ролике Марины Абрамович снялась Леди Гага. В этом ролике, направленном на то, чтобы участники перфоманса глубже осознали свои физические и умственные способности, эпатажная певица позирует абсолютно голая, если не считать повязки на глазах.