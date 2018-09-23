Ученые получили первые в истории снимки с поверхности астероида

23 Сент. 23:17 2018-09-23T23:17:20+03:00

В конце этого года японцы собираются отправить собственный посадочный зонд еще к одному далекому небесному телу

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Исследователи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) первыми в истории осуществили успешную посадку роботов-роверов (роботов на колесах, которые обычно используются для освоения космических объектов) на поверхность астероида. Аппараты были запущенны с зонда Хаябуса-2 21 сентября, а спустя сутки смогли передать ученым фотографии с поверхности астероида Рюгу, между прочим, первые в истории освоения космоса.

На данный момент роверы смогли отправить только 3 уникальных фотографии, но ученые уверяют, что это только начало.

На данный момент роверы смогли отправить только 3 уникальных фотографии, но ученые уверяют, что это только начало

«Я так горд, что мы создали новый метод исследования небольших небесных тел», – рассказывает менеджер триумфального проекта JAXA Юичи Цуда.

В дальнейшем Хаябуса-2 отправит на поверхность астероида взрывное устройство, образовав на его поверхности небольшой кратер. Так роверы получат возможность собрать свежие образцы грунта, еще не подверженные воздействию космического «ветра» и излучения. Авторы проекта надеются получить новые данные, чтобы узнать больше о создании нашей солнечной системы и возникновении вселенной. По подсчетам ученых, роботы-исследователи должны вернуться на землю уже 2020 году.