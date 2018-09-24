Трамп планирует обсудить с Абэ вопросы обороны и торговли

СЕГОДНЯ 03:02 2018-09-24T03:02:46+03:00

Встреча президента США и премьера Японии состоится в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

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Американский президент Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопросы торговли и обороны на встрече в Нью-Йорке. Об этом сообщил сам глава Белого дома в своем Twitter.

«Еду в Нью-Йорк. Сегодня вечером встречусь с премьер-министром Японии Абэ, поговорим о военных и торговых вопросах. Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Все получится!» — написал Трамп.

По его словам, Абэ сразу по прибытии в Нью-Йорк, направится в небоскреб Trump Tower, где состоится их ужин. Президент отметил, что Синдзо Абэ недавно снова был избран на пост главы правительства.

«Но самое главное, он только что одержал огромную уверенную победу в Японии. Я поздравлю его от имени американского народа!», - написал Трамп.

Ранее стало известно, что Абэ посетит с 23 по 27 сентября США, где проведет переговоры с Трампом и примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Официальная встреча главы США и премьера Японии запланирована на 26 сентября.