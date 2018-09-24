Глава УПЦ отказался встречаться с встречи с экзархами Константинопольской церкви

СЕГОДНЯ 05:46 2018-09-24T05:47:14+03:00

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (в центре) на военном параде в День независимости Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви по вопросам автокефалии. Об этом сообщил управделами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По его словам, в УПЦ посчитали приезд и действия представителей Константинопольского патриархата антиканоничными, поскольку они прибыли в Киев без предварительных переговоров и позволения со стороны киевского митрополита, пишет украинское издание «Вести».

«Указанные епископы же приехали самочинно, и не просто как паломники, а с четкой целью - заниматься реализацией каких-то своих проектов. Учитывая все это, мы должны констатировать отсутствие какого-либо прямого диалога с Фанаром», - пояснил митрополит Антоний.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Киеве, не дожидаясь решения о предоставлении Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалии, начали опись церковного имущества. С этой целью Минкульт Украины создал специальную комиссию и разослал извещения настоятелям храмов страны.

В УПЦ Московского патриархата расценили это как подготовку к захвату собственности религиозных общин в пользу раскольников, напомнив, что глава непризнанного Киевского патриархата Филарет неоднократно публично заявлял о претензиях на главные святыни православного народа – Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.