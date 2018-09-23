На Украине не стали ждать автокефалии и начали опись имущества УПЦ
В Незалежной, не дожидаясь решения о предоставлении Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалии, начали опись церковного имущества. С этой целью Минкульт Украины создал специальную комиссию, разослав извещения настоятелям храмов страны.
В УПЦ Московского патриархата расценили это как подготовку к захвату собственности религиозных общин в пользу раскольников, напомнив, что глава непризнанного Киевского патриархата Филарет неоднократно публично заявлял о претензиях на главные святыни православного народа – Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
В заявлении УПЦ МП говорится, что в свете последних церковных событий и «активной поддержки государством процесса предоставления так называемого томоса действия минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников», передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Русская православная церковь не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире. На прошлой неделе Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, на котором было решено приостановить участие Русской православной церкви в структурах под председательством Константинополя. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет поминать Варфоломея во время богослужения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко начинает на Украине еще и религиозную войну
Александр ГРИШИН
К гражданской войне, бушующей на востоке Украине, президент этой страны решил добавить еще и войну религиозную. Ничем другим нельзя назвать заявление Петра Порошенко о начале создания единой украинской автокефальной православной поместной церкви (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
РПЦ обвинила Патриарха Варфоломея в подлости и вероломстве по Украине и пригрозила расколом
Обещавшая не оставить действия Константинополя на Украине без ответа Русская православная церковь в субботу выступила с жесткими обвинениями и предупреждениями.
Ранее Константинопольский патриархат назначил в Киеве двух своих экзархов - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». И теперь стало очевидно, что недавние переговоры Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея в Стамбуле по украинскому вопросу ни к чему хорошему не привели (подробности).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Без ответа не оставим»: РПЦ осудила назначение Константинополем своих епископов на Украине
Этот шаг Варфоломея - «беспрецедентно грубое вторжение на территорию Московского патриархата» (подробности).