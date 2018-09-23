На Украине не стали ждать автокефалии и начали опись имущества УПЦ

СЕГОДНЯ 01:21 2018-09-23T01:29:56+03:00

В Московском патриархате сообщили, что на Украине создали комиссии для описи имущества УПЦ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском патриархате расценили это как подготовку к захвату собственности религиозных общин в пользу раскольников

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В Незалежной, не дожидаясь решения о предоставлении Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалии, начали опись церковного имущества. С этой целью Минкульт Украины создал специальную комиссию, разослав извещения настоятелям храмов страны.

В УПЦ Московского патриархата расценили это как подготовку к захвату собственности религиозных общин в пользу раскольников, напомнив, что глава непризнанного Киевского патриархата Филарет неоднократно публично заявлял о претензиях на главные святыни православного народа – Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

В заявлении УПЦ МП говорится, что в свете последних церковных событий и «активной поддержки государством процесса предоставления так называемого томоса действия минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Русская православная церковь не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире. На прошлой неделе Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, на котором было решено приостановить участие Русской православной церкви в структурах под председательством Константинополя. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет поминать Варфоломея во время богослужения.

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