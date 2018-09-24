2018-09-24T07:12:28+03:00
Политика

На выборах губернатора Владимирской области победил Сипягин

Кандидат от ЛДПР набрал 57,03% избирательских голосов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Сипягин с детьми. Фото: Артем Геодакян ТАССВладимир Сипягин с детьми. Фото: Артем Геодакян ТАСС
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Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин одержал окончательную победу во втором туре выборов губернатора Владимирской области. Согласно данным Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 100% протоколов, политик набрал 57,03% голосов, в то время как его главный соперник и, по совместительству, действующий глава региона Светлана Орлова получила поддержку только 37,46% избирателей.

"Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области", — прокомментировал итоги выборов Сипягин.

Он подчеркнул, что рассчитывал именно на такой результат, а потому заранее начал формирование своей команды и определение первоначальных задач на посту губернатора, передает РИА Новости.

Напомним, что в первом туре выборов, которые прошли 9 сентября, Орлова набрала 36,42% голосов и обошла Сипягина на 31,19%. Тогда же оба политика баллотировались в депутаты регионального заксобрания. Однако Орлова от своего мандата сразу же отказалась, а вот Сипягин его принял.

Второй тур выборов состоялся в это воскресенье, 23 сентября. Сайт kp.ru писал о том, что после подсчета 10% бюллетеней лидировал действующий губернатора, однако потом кандидат от ЛДПР резко вышел вперед, и после обработки 70,76% протоколов разрыв составил 15,53%.

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