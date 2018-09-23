Выборы во Владимире: Русский Трамп против наивной барыни

СЕГОДНЯ 19:37 2018-09-23T19:37:58+03:00

Европа есть, но где-то далеко от Суздаля Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Наш корреспондент побывал на самой неожиданной губернаторской гонке в новейшей истории России [фото, видео]

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В «33-й регион» Единый день голосования 9 сентября принёс сенсацию. Действующая губернатор Светлана Орлова, пять лет назад победившая на выборах с 75% голосов, в сентябре 2018-го свой результат уронила вдвое. Зато во второй тур неожиданно для всех (возможно, и для себя) попал никому не известный «жириновец» Владимир Сипягин: разница между ним и губернатором составила лишь 5%. Выборы переставали быть томными (в смысле - предрешенными), от чего во Владимире отвыкли с ельцинских времен. Так что корреспонденту «КП» ничего не оставалось, кроме как купить билет в электричку до Владимира. Дабы выяснить, что это за экзотика такая — настоящие конкурентные выборы в русской глубинке.

ФУТБОЛ НЕ ПРОШЁЛ

Петушки. Здесь Веничку Ерофеева из московской электрички ждала рыжая владимирская девчонка «с косой от затылка до попы» (цитата из его поэмы «Москва-Петушки», если что). В общем, на чём и каким маршрутом я въезжал во Владимирщину — вы поняли.

Но в десять утра субботы на улицах городка — ни одной девушки: ни с косой до попы, ни без. Вообще никого. И не потому, что день тишины перед выборами. В год смерти Ерофеева, в 1990-м, в Петушках жило 20 тысяч человек. Сейчас — 13. С Веничкиных времён возросло только количество алкомаркетов и алкашей. Эх, думаю, можно же коктейли по рецептурам из «Москвы-Петушков» продавать, на худой конец, памятник самому Веничке поставить (уже 28 лет пытаются, да не могут).

Владимирская область — это такое особое место в России, которое умудряется не использовать туристический потенциал максимально эффективно.

…В поисках приключений иду в народ.

— Как жизнь-то?

— Ничего. Кто хочет — работу всегда найдёт, — втягивается в разговор крепкий мужик по имени Игорь. Ему 50. В девяностые был спортсменом (в смысле, бандитом), сейчас — безработный. — Футбол хочешь?

Стадион в ПетушкахФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Мы у стадиона — единственного в Петушках. Лет тридцать назад на поле был даже настоящий газон и сетка в воротах. Сейчас, пытаясь пнуть мяч, вздымает сноп грязи одинокий мальчишка. Нет, Месси или хотя бы Аршавиным он не станет. Разве что уедет в Москву...

— Фабрики развалены. С ВТЗ (Владимирского тракторного завода — Ред.) этим летом последние триста человек уволены, - говорит Игорь.

Ладно, загибающиеся Петушки — не лучший фасад области. Еду дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670128" frameborder="0"></iframe> Местные жители рассуждают о выборах.Эдвард ЧЕСНОКОВ

АМЕРИКАНСКИЕ АГЕНТЫ

В Суздале меня встречают главные проблемы владимирцев — Кредит и Ипотека. Так зовут двух гусей-шупинов на подворье гостиницы «Суздаль-ИНН». В смысле, не номер налогоплательщика, а «отель» по-английски. Основал его бывший американский конгрессмен Чарльз Тейлор. Ему же принадлежит местный банк и ферма на 650 коров.

Гуси Кредит и Ипотека на выборы не пойдутФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Обидно: русские бизнесмены к нам не инвестируют, а американцы — пожалуйста, — сокрушается администратор гостиницы Елена.

— Как бы этого вашего Тейлора на родине «российским агентом» не объявили, да под монастырь.

— Так он здесь ещё двадцать лет назад бизнес начал. Тогда санкций не было…

На выборы Елена не идёт: в воскресенье смена от зари до ночи. Но обидки на местную власть перечисляет:

— У нас тут рядом мост через реку Каменку, его недавно реконструировали. 90 миллионов потратили (при длине моста в 60 метров — авт.). Открыли. А через неделю прошёл дождик, пешеходная часть обвалилась. Опять ремонтировали.

Туристов от суздальского автовокзала встречает грунтовая дорожкаФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Прямо как в фильме «День выборов», думаю. Там тоже на старте губернаторской кампании мост разрушился. Владимирская область — это такое особое место в России, где жизнь подражает кино — не наоборот.

«Точки роста» в Суздале, конечно, есть. Например, на автовокзале появился бесплатный вайфай (я проверил — работает). Дороги более-менее подлатали. Но тротуар от автовокзала, по которому к памятникам русского зодчества идут иностранные туристы, похож на полосу препятствий. А 72-метровая Преподобенская колокольня — прямо напротив здания горадминистрации — как три года назад на моей памяти была за строительным забором, так и ремонтируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670127" frameborder="0"></iframe> Женщина на коне в Суздале - о выборах.Эдвард ЧЕСНОКОВ

ФОНТАН РАЗДОРА

И вот столица области. Кофе у Успенского собора продают из кузова пикапчика. Да, кредитные карты принимаем! Бизнес подстраивается под иностранных и московских туристов. Те прилетают утром за два часа на скоростных поездах «стриже» или «ласточке», постят восторженне фоточки — и до темноты назад.

— Нет, город, конечно, подчистили, попричесали, — признаёт владимирец Владимир. У него высшее образование, но работает он охранником. — Но это для туристов. А для нас что? Вот фонтан напротив театра Орлова за 95 миллионов ко дню выборов открыла.

— Так и что плохого?

— Площадь реконструировали, а водоотвод толком не сделали. Дождь — и проезжую часть заливает.

И всё же я честно пытаюсь найти хоть кого-то, кто поддерживал бы госпожу губернатора. И нахожу!

— Орлова — это стабильность, — рассказывает мне фермер Джон Кописки. Корни у него лондонские, propiska — московская, ферма на 3,7 тысячи коров — в Петушинском районе. — Бизнес в России — это сложно. Согласования с властями, споры с торговыми сетями, кредиты, отчёты… Светлана Юрьевна все эти процессы помогает ускорить.

ТРАМП ВЛАДИМИРСКИЙ

Встречаюсь с главным тёмным жеребцом выборов — депутатом местного заксобрания от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Стройный, 48 лет, отец четверых детей (правда, как шепчут злые языки, — от разных жён).

— В 2013 году вы тоже шли в губернаторы, набрали 4%. А две недели назад в первом туре — 31% (Орлова — 36%). В чём причина-то?

— Тогда я только пришёл в политику. А потом стал людям помогать, они меня знают.

— Конкретно?

— Вот многодетная мать из Судогодского района. У неё дом сгорел, местные власти не шевелисть. Я ей 5 месяцев на свои деньги квартиру снимал, пока пробивал выделение нового жилья.

Программу свою Сипягин излагает чётко. Правда, за 15 минут разговора со мной не приводит ни одной цифры. Всё — общие слова. Людям — работу, крестьянам — поддержку...

— Изначально Сипягин был «техническим кандидатом», его второго места во втором туре не ожидал никто, — говорит политолог Михаил Фрибен. — По сути, голосование идёт по модели американских выборов-2016: не «за», а против. Американцы тогда прокатили много лет находившуюся при власти Клинтоншу.

Завтра день выборов.

Владимир Сипягин голосует с сыномФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ НЕ ПРИГЛАШАЛИ

В школе № 11 на окраине Владимира время остановилось. И даже не из-за до сих пор висящих плакатов «Единый день голосования 9 сентября» (сегодня-то 23-е). Входные двери типа «молодость Брежнева», выцветший горчичный лак на стенах. Со времён Венички Ерофеева разве что поставили стеклопакеты вместо почерневших рам.

Участковая избирательная комиссия открывается в 8 утра, подъезжаю к 07:50. У входа — члены комиссии. Сплошь женщины. Учительницы, наверно. Курят у собственной школы. Обычно, конечно, нельзя. Но не в это день. С нами общаются неохотно, фотографировать внутри запрещают.

— Явка-то как? — робко спрашиваю.

— На первый тур письма-приглашения рассылали, а на этот нет. Много не ожидаем.

Идет голосованиеФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Почему — понятно. Бюджетники и пенсионеры придут и так. А вот у молодёжи и людей средних лет голосование протестное. Пусть лучше дома сидят.

Но люди подходят. К девяти утра с четырьмя детьми (правда, без жены) подходит Сипягин. Бюллетень в урну опускает с самым маленьким сыном. Да, медийную картинку делать уже умеет.

ДОБРАЯ БАРЫНЯ

Бросаюсь на окраину Владимира, в Дом культуры имени Маяковского. Здесь будет голосовать Орлова. В ста метрах от ДК — её официальная резиденция. За забором высотой в 2,5 метра.

Светлана Орлова пришла на участок однаФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

После всех рассказов местных я представлял её какой-то «барыней», Салтычихой. Но пришла обычная женщина, похожая на немолодую учительницу. Без охраны. Одна. Опустила бюллетень. Сказала: «Голосуйте сердцем, во имя будущего ваших внуков».

Это лозунг времён ельцинских выборов-96. Только тогда не о «внуках» говорили, а «детях».

Лозунг времён молодости.

К Орловой на выходе подбежала женщина, видимо, директор ДК.

— Детей у нас много, 260 человек, все талантливые, один на всероссийском конкурсе вот первое место занял.

— Какой мальчик хороший. Мой любимый, — растрогалась Орлова. Искренне. — Я тоже детей люблю.

В общем, барыня оказалась добрая. И свет в окнах её кабинета в обладминистрации, как признают даже критики, день и ночь горит.

За этим забором - резиденция губернатораФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Только вот добрую барыню, похоже, легко обмануть. Трое крупных чиновников из её команды сейчас в тюрьме, ещё двое — под следствием. Растраты, распилы. Покупки автомобилей для любовниц на откаты.

Муромские разбойники прямо, а не чиновники.

…К вечеру в здание обладминистрации, где я жду итогов голосования, влетает Сипягин. У него точные и быстрые движения, взгляд охотника, чующего близкую дичь.

Я спускаюсь в подвал, в губернаторскую столовую, покупаю вкуснейший обед из трёх блюд с чаем за 176 рублей. Кто бы ни занял это здание завтра, свой собственный идеальный мир он уже построил.

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