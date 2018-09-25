Американский сенатор предложил законопроект о взаимной отмене санкций против парламентариев России и США

25 Сент. 23:11 2018-09-25T23:11:18+03:00

Ожидается, что 26 сентября поправка республиканца Рэнда Пола поступит на рассмотрение комитета Сената США по иностранным делам

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Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол предложил на рассмотрение коллег законопроект о взаимном снятии санкций с парламентариев России и США.

Текст документа был опубликован газетой The Daily Beast. Из него следует, что поправка Пола предусматривает снятие американских санкций с российских парламентариев в случае, если Москва в свою очередь согласится снять ограничения против членов Конгресса США.

Ожидается, что документ поступит на рассмотрение сенатского комитета по иностранным делам в среду, 26 сентября. Впрочем, издание невысоко оценивает перспективы на прохождение поправки через комитет и Сенат в целом.

«Спасибо, но нет. Как сенатор, который попал под санкции Кремля, я не вижу абсолютно никакой потребности в этой поправке и твердо уверена, что санкции в отношении российского руководства должны только усиливаться, а не ослабляться», - заявила газете сенатор-демократ Джин Шахин.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол известен как сторонник дипломатических подходов и часто выступает в поддержку президента США Дональда Трампа в части взаимодействия с лидерами других государств. В тоже время парламентарий неоднократно критиковал американскую администрацию за любовь к политическому и санкционному давлению.

Ранее Пол побывал в Москве, где провел встречу с российскими коллегами из Совета Федерации. Американский сенатор предложил им совершить ответный визит в Вашингтон в целях продолжения межпарламентского диалога.