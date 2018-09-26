Абэ: Мирный договор между Японией и Россией укрепит процветание Азии

СЕГОДНЯ 05:44 2018-09-26T05:44:45+03:00

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Подписание мирного договора между Японией и Россией укрепит мир и процветание в Северо-Восточной Азии. Такое мнение с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Когда мирный договор между Японией и РФ станет реальностью, мир и процветание в Северо-Восточной Азии обретут более определенную основу», - сказал он.

Абэ еще раз подчеркнул необходимость урегулирования территориального вопроса и подписания документа. Премьер назвал ненормальной нынешнюю ситуацию в отношениях Японии и РФ, указав, что с момента окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет, а мирный договор до сих пор не подписан, передает ТАСС.

«Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы работаем над тем, чтобы выйти из тупика, в котором находятся наши страны», - заверил глава японского правительства

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во время одного из заседаний Восточного экономического форума-2018 Путин предложил своему японскому коллеге заключить мирный договор до конца этого года, а все спорные вопросы решать уже потом, после подписания соглашения.