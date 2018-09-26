2018-09-26T07:50:27+03:00
Общество

Умер актер Пол Джон Васкес, сыгравший в «Сынах анархии»

Пол Джон Васкес скончался в возрасте 48 лет от инфаркта
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Пол Джон ВаскесАктер Пол Джон ВаскесФото: СОЦСЕТИ
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В США умер актер второго плана Пол Джон Васкес. Он скончался в понедельник, 24 сентября, в родительском доме в городе Сан-Хосе штата Калифорния.

Тело Васкеса нашел его отец. Актеру было 48 лет.

Как сообщает портал TMZ, смерть наступила внезапно от сердечного приступа. Точная причина будет известна после вскрытия. По факту начата проверка.

Васкес снялся в более чем в 35 телесериалах. Играл в основном роли второго плана или эпизодические. Наиболее запоминающейся его работой стала роль в сериале «Сыны анархии». Также он появлялся в «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Полиция Нью-Йорка».

Также он написал сценарий к короткометражному фильму, который должны были начать снимать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне этого года скончался еще один аткер из сериала «Сыны анархии». Американского актера ирландского происхождения Алана О,Нилла нашли мертвым 6 июля в прихожей его квартиры в Лос-Анджелесе. Ему было 47 лет.

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