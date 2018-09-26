2018-09-26T18:09:49+03:00
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выходном дне для диспансеризации

В документ была внесена поправка, дающая пенсионерам и людям предпенсионного возраста на диспансеризацию два рабочих дня
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла во втором чтении проект о выходном для диспансеризацииГосдума приняла во втором чтении проект о выходном для диспансеризацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На пленарном заседании в среду, 26 сентября, депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона, согласно которому граждане России получат дополнительный выходной день для диспансеризации. В документ ко второму чтению была внесена поправка, дающая пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста два рабочих дня на эти цели.

Ранее были назначены дополнительные консультации для обсуждения законопроекта. В апреле 2018 года комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовали принять проект в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что работающим россиянам сейчас нередко сложно найти время для диспансеризации. В своем отзыве правительство сообщало, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" уже обязывает работодателей обеспечивать условия для прохождения гражданами диспансеризации.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз в год право на освобождение от работы на два рабочих дня с сохранением средней зарплаты, передает РИА Новости.

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