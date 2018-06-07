Россиянам могут дать дополнительный выходной. На диспансеризацию
Россиянам предлагают дать один дополнительный оплачиваемый выходной день. Правда, потратить его можно будет только на проверку здоровья. И взять не чаще, чем раз в три года. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Законопроект с нужными поправками в Трудовой кодекс Госдума рассмотрит сразу после праздников, 14 июня.
- Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, — говорит глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, один из авторов законопроекта.
Всеобщую бесплатную диспансеризацию для всех совершеннолетних россиян ввели в 2013 году. Каждый год пройти ее могут люди определенного года рождения (см. «Справку КП»).
Для обследования нужны только полис обязательного медицинского страхования и желание. Диспансеризация проходит в той поликлинике, к которой человек прикреплен. Проверить свое здоровье могут и работающие люди, и безработные.
СПРАВКА «КП»
Люди, родившиеся в эти годы, могут пройти бесплатно диспансеризацию в 2018 году
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