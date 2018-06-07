2018-06-07T19:37:16+03:00
Общество

Россиянам могут дать дополнительный выходной. На диспансеризацию

Полагаться он будет раз в три года
Софья РУЧКОdd_money
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Всеобщую бесплатную диспансеризацию для всех совершеннолетних россиян ввели в 2013 годуВсеобщую бесплатную диспансеризацию для всех совершеннолетних россиян ввели в 2013 годуФото: Анастасия Осипова
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Россиянам предлагают дать один дополнительный оплачиваемый выходной день. Правда, потратить его можно будет только на проверку здоровья. И взять не чаще, чем раз в три года. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Законопроект с нужными поправками в Трудовой кодекс Госдума рассмотрит сразу после праздников, 14 июня.

- Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, — говорит глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, один из авторов законопроекта.

Всеобщую бесплатную диспансеризацию для всех совершеннолетних россиян ввели в 2013 году. Каждый год пройти ее могут люди определенного года рождения (см. «Справку КП»).

Для обследования нужны только полис обязательного медицинского страхования и желание. Диспансеризация проходит в той поликлинике, к которой человек прикреплен. Проверить свое здоровье могут и работающие люди, и безработные.

СПРАВКА «КП»

Люди, родившиеся в эти годы, могут пройти бесплатно диспансеризацию в 2018 году

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1955

1958

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1967

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1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1997

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