2018-09-27T07:46:00+03:00
В мире

КНДР готова работать с Китаем над обеспечением мира в регионе

Глава МИД Северной Кореи призвал к укреплению контактов между странами и углублению стратегических коммуникаций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел КНДР Ли Ён ХоМинистр иностранных дел КНДР Ли Ён ХоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо выразил готовность Пхеньяна работать над обеспечением мира и стабильности в Северо-Восточной Азии вместе с Пекином. Такое заявление было сделано в ходе встречи дипломата с его китайским коллегой Ван И. Переговоры состоялись на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы высоко ценим поддержку китайской стороны усилиям, которые делает северокорейская сторона для смягчения напряженности на Корейском полуострове, готовы и дальше вместе с китайской стороной прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", — сказал глава северокорейского МИД.

Министр подчеркнул, что теперь особенно важно и дальше укреплять контакты между государствами, а также углублять стратегические коммуникации. Ван И, в свою очередь, рассказал о том, что Китай полностью поддерживает принятые КНДР меры по денуклеаризации Корейского полуострова и усилия по продвижению процесса мирного урегулирования данной проблемы, говорится в сообщении МИД КНР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что совсем другое мнение об отношении между этими странами сложилось у президента США Дональда Трампа. Так, американский лидер считает, будто Пхеньян находится под "огромным давлением" со стороны Пекина.

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