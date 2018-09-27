"Унизительный стереотип": В Швеции признали сексистским мем про неверного парня

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-27T13:06:35+03:00

Интернет-провайдер Bahnhof решил использовать картинку в своей рекламе, но столкнулся с критикой со стороны общественности и чиновников

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Шведский регулятор рекламы признал использование мема о неверном парне "дискриминационным по половому признаку". Популярная в Сети фотография привлекла внимание чиновников после того, как один из крупнейших интернет-провайдеров страны Bahnhof решил разместить ее у себя на страницах в соцсетях.

Скандал вызвали рекламные баннеры, на которых парень, символизирующий специалиста, отворачивается от своей девушки, которая образно представляет старую работу, в сторону нового рабочего места. Таким образом пиар-служба интернет-провайдера хотела привлечь внимание целевой аудитории к нехватке кадров в компании.

Однако многим пользователям Facebook такая реклама показалась неуместной и обесценивающей роль женщин в обществе. В ведомстве-регуляторе подчеркнули, что распространение данного мема лишь укрепляет "унизительные стереотипные взгляды". Между тем, в самом Bahnhof заявили, что всего лишь хотели показать себя в качестве привлекательного работодателя.

"Каждый, кто следит за интернетом и мемовой культурой, знает, как мем используется и интерпретируется. [Кто бы это ни был] мужчина, женщина или нейтральный пол часто не имеет значения в этом контексте", - передает The Local со ссылкой на заявление компании.

Стоит отметить, что в этот раз интернет-провайдер отделался лишь предупреждением, поскольку регулятор не имеет права самостоятельно накладывать санкции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе в центре внимания западных интернет-пользователей оказался российский мем с Леонидом Агутиным. Фотография эмоционального жеста певца на шоу "Голос" показалась многим идеальной для выражения сочувствия.