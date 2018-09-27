2018-09-27T17:31:53+03:00
Наука

Ученые доказали эффективность аспирина при борьбе с раком

Лекарство помогает при разных видах онкологии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые доказали эффективность аспирина при ракеУченые доказали эффективность аспирина при ракеФото: EAST NEWS
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Специалисты из Кардиффского университета в Великобритании доказали, что употребление аспирина в небольших дозах способно помочь в борьбе с некоторыми видами онкологии. Эксперты провели ряд исследований и смогли на практике подтвердить свою гипотезу.

Ученые изучили истории болезней порядка 520 тысяч пациентов, страдавших разными типами рака. При этом выяснилось, что прием аспирина снижал смертность больных на 20-30%, а также в некоторых случаях не позволял раковым клеткам переходить на здоровые органы, передает сайт argumenti.ru.

Примечательно, что эффективность аспирина была доказана не только при распространенных формах онкологии, но и при некоторых редких видах заболевания. Однако ученые отмечают, что исследования в этой области продолжаются, и специалистам еще предстоит узнать больше подробностей о механизме воздействия аспирина на организм человека, больного раком, пишет сетевое издание m24.ru.

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