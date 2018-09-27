Суд освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 18:45 2018-09-27T18:47:38+03:00

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В четверг, 27 сентября, Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО Ангелину Хачатурян, среднюю из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. «Меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года», - цитирует постановление судьи ТАСС.

В частности, обвиняемой запретили выходить из квартиры в ночное время, использовать интернет и мобильную связь. При этом девушка сможет общаться только со следователем и близкими родственниками, но не со своими сестрами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО: как выяснилось, на всех троих - Марию, Ангелину и Крестину - поступили соответствующие ходатайства в Басманный суд города Москвы.