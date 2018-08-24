2018-08-24T19:04:02+03:00
Происшествия

Мать трех сестер Хачатурян, убивших отца: Михаил вывозил младшую дочь в лес, привязывал к дереву и угрожал ножом

Во время допросов следователями выясняются шокирующие подробности
Дина КАРПИЦКАЯ
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Мама девочек Аурелия Дундук, уверяет: она не знала о том, что происходило дома после ее ухода из семьиМама девочек Аурелия Дундук, уверяет: она не знала о том, что происходило дома после ее ухода из семьиФото: Иван МАКЕЕВ
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Следователи из Главного следственного управления СК РФ забрали в свое ведомство дело сестер Хачатурян, трех юных девушек, жестоко расправившихся с отцом. И начали расследование с самого начала.

Адвокаты Марии, Ангелины и Крестины не раз роняли фразы, что от показаний девочек даже у них, опытных юристов, мурашки по телу.

Ярослав Пакулин, защитник младшей сестры Марии на последней пресс-конференции сказал, что жизнь его подзащитной в родной семьей даже близко не была похожа на то, как живут обычные москвички школьного возраста. Показания настолько шокирующие, что на допросы приглашают психологов, чтобы проверить, не воспаленная фантазия ли это. И специалисты подтверждают — все правда.

Мама девочек Аурелия Дундук, уверяет: она не знала о том, что происходило дома после ее ухода из семьи.

- Мне сестры мужа говорили, что все хорошо. Что Миша дочек не обижает, отношения у них наладились, - рассказывала она «КП». - Сами девочки тоже не говорили мне ничего, берегли.

Но сейчас Аурелия как официальный представитель своей несовершеннолетней дочери присутствует на всех допросах с ее участием. И слушает ужасные подробности.

- Я даже не знаю, как теперь с этим жить? Никогда не думала, что Михаил со своими детьми такое мог вытворять.

Адвокаты Марии, Ангелины и Крестины не раз роняли фразы, что от показаний девочек даже у них, опытных юристов, мурашки по телу

Адвокаты Марии, Ангелины и Крестины не раз роняли фразы, что от показаний девочек даже у них, опытных юристов, мурашки по телу

СЛЕД ОТ ПОРЕЗА ОСТАЛСЯ ДО СИХ ПОР

Речь идет не только о постоянных побоях, но и о самом страшном — сексуальном насилии. Со слов Марии, отец регулярно вызывал к себе в комнату одну из старших сестер. Чем он занимался с ними тет-а-тет?

- То, что она рассказывала о себе и о попытках изнасилования, было пару лет назад, как я поняла, - говорит Аурелия. - Бабушка, мать Михаила, еще жила с ними, а меня не было уже там. Отец позвал Марию к себе, дверь закрыл. И сказал, что у него якобы простатит, и она должна ему помочь… Мария отказалась, она заявила, что вранье это и простатит лечится не так вообще. Он начал ругаться, но младшая не соглашалась. Потом отец посадил ее в машину и повез куда-то, домашним сказал, что в кафе. А на самом деле в лес. Там привязал и буквально пытал ее, заставлял сделать это. Достал нож и провел им по шее. Не глубоко, а так, чтобы кровь пошла. След у Марии до сих пор остался. Но девочка все равно не соглашалась. Он оставил ее в этом лесу и уехал.

- А как она оттуда выбралась?

- Ближе к ночи он ее забрал. Бабушка уже нервничала, звонила и спрашивала, где Мария. Этого он испугался. Все ее потеряли дома. После этого он некоторое время не вызывал ее к себе в комнату. Может еще и потому, что она несовершеннолетняя, боялся все же. Со старшими девочками он делал, что хотел.

Михаил вывозил младшую дочь в лес, привязывал к дереву и угрожал ножом

Михаил вывозил младшую дочь в лес, привязывал к дереву и угрожал ножом

- Думаете, бабушка, мать Михаила, о чем-нибудь догадывалась?

- Не знаю, вопрос к ней.

В СМИ появилась информация, что у девочек не выявлено следов насилия.

- Пока экспертиза еще не готова, - продолжает Аурелия. - Но не в его интересах было что-либо афишировать или оставлять следы. В армянских семьях очень строго следят за целомудрием женщин до брака, не девственниц не возьмут замуж. А он хотел всегда их выдать за богатых, чтобы потом они его кормили на пенсии. Поэтому он их насиловал так, чтобы никаких следов.

Последние полтора года бабушка уже не жила в квартире сына, переехала к дочери. Так что последний сдерживающий фактор для отца-тирана исчез.

«ВСЕ ЗАКРЫВАЛИ ГЛАЗА»

Адвокат Ярослав Пакулин также присутствует на допросах.

- Следователи из ГУ СК отличаются тщательностью работы. Свои допросы они начинают с самого-самого рождения. Это их стиль, - рассказывает Пакулин. - Мария только начала давать показания. Я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности из этических соображений, но поверьте, то что рассказывает Мария о насилии со стороны Михаила, чудовищно, за пределами разумного.

- Что вас больше всего поразило в словах Марии?

- Равнодушие общества. Никто из взрослых — ни в школе, ни в полиции, ни в других каких-то органах — ничего не делал и никак не помогал. Все поведение девушек буквально кричало о том, что в их семье беда и насилие. Но никто ничего не сделал. Все закрывали глаза на происходящее.

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1. ЧТО ЗА КОНФЛИКТЫ БЫЛИ В СЕМЬЕ?

В том, что 57-летний Михаил Хачатурян был очень строгим и даже суровым, сходятся и его друзья, и недоброжелатели. (подробности)

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Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми, снабжал армянскую диаспору в тюрьмах

- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)

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