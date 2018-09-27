2018-09-27T19:44:45+03:00
Авто

Эксперты предсказали подорожание автомобилей на 10%

Такое мнение высказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков
Ася РОМАНЧУК
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Цены на авто вырастут на 10 процентовЦены на авто вырастут на 10 процентовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автомобильный рынок совсем скоро начнет прибавлять в цене. Такой прогноз делают эксперты. По их данным, ценник вырастте минимум на 10 процентов, а изменение затронет как рынок новых, так и подержанных автомобилей.

Тенденция к увеличению стоимости авто начала отмечаться еще весной. По традиции, осень тоже относится к активному времени года, когда стоимость авто увеличивается. За эти периоды подорожание составило 6-7 %, а к концу года добавятся еще 2-3%, цитирует РИА «Новости» слова директор аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

На изменение цен сказываются колебания рубля и тревожные новости из мира экономике.

В начале 2019 года традиционно произойдет спад спроса на автомобили, и производители будут вынуждены скинуть ценник.

Но ждать сильного снижения цен не приходится, скорее наоборот – сразу после зимних каникул цены начнут расти из-за увеличения НДС на 20 процентов, сообщает телеканал «360».

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