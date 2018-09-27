В делегации РФ уточнили обстоятельства переговоров Лаврова и Ханта

СЕГОДНЯ 20:30 2018-09-27T20:30:59+03:00

Как выяснилось, никакой личной встречи глав МИД России и Британии на полях Генассамблеи ООН не было

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В российской делегации в ООН прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Джереми Хант о том, что он в этот четверг провел «честный обмен мнениями» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В частности, там признались, что были удивлены выдуманной встрече.

Так, представители нашей страны заверили, что Лавров 27 сентября не проводил никаких переговоров с Хантом. «С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин-офиса о том, что он провел встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», - сказал собеседник ТАСС.

При этом в делегации РФ уточнили, что 27 сентября состоялся рабочий завтрак министров иностранных дел стран, входящих в «пятерку» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, с генсеком всемирной организации Антониу Гутерреш. «В ходе этого рабочего завтрака страны обменивались мнениями. Как всегда британская сторона выдает желаемое за действительное», - добавил источник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Джереми Хант рассказал о своей встрече с российским коллегой, которая «прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке». Причем, как заявил британский министр, он провел «честный обмен мнениями» с Лавровым. В то же время он назвал состоявшуюся беседу «довольно жесткой».