«Леденящее кровь видео»: Стрельба ракетного комплекса «Бастион» напугала британцев

СЕГОДНЯ 01:34 2018-09-28T01:50:54+03:00

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Видео учений Северного флота России в Арктике, где впервые был задействован береговой ракетный комплекс «Бастион», очень впечатлило британских журналистов. Так, таблоид The Daily Express опубликовал статью под заголовком «Россия угрожает третьей мировой», в которой эту видеозапись называют «леденящими кровь кадрами».

«Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный», - пишет автор статьи.

При этом он связывает развертывание ракетного комплекса «Бастион» с «недавними заявлениями Москвы о том, что под арктическим льдом находятся полезные ископаемые». Правда, каким образом учения связаны с полезными ископаемыми, не объясняет. Зато приводит слова короля Иордании Абдаллы II, который на Генассамблее ООН в Нью-Йорке выступил с речью об опасности третьей мировой войны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, кадры учений в Арктике Минобороны России показало накануне, 26 сентября. Командующий Северным флотом Николай Евменов рассказал, что расчет БРК успешно выполнил поставленную задачу – поразил цель на расстоянии 60 километров, уничтожив «отряд кораблей условного противника» в акватории моря Лаптевых.

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