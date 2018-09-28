Перед выступлением Нетаньяху на ГА ООН делегация Ирана покинула зал

СЕГОДНЯ 05:50 2018-09-28T05:57:36+03:00

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Фото: REUTERS

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Перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке делегация Ирана в полном составе покинула зал.

Таким образом представители Тегерана выразили протест против очередной порции критики в адрес их страны, которая ожидаемо прозвучала от главы израильского правительства. Кроме того, как пояснил ТАСС источник в иранской делегации, дипломаты показали свое отношение к его выступлению.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в четверг Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН заявил о найденном в Иране «секретном складе» с сотнями тонн ядерных материалов и оборудования. Якобы это тайное хранилище находится в Тегеране. А в доказательство он продемонстрировал присутствующим спутниковый снимок и фотографию железных ворот.

При этом израильский премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекции иранских объектов, а страны Европы – поддержать возобновление санкций США против исламской республики.