Перед выступлением Нетаньяху на ГА ООН делегация Ирана покинула зал
Перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке делегация Ирана в полном составе покинула зал.
Таким образом представители Тегерана выразили протест против очередной порции критики в адрес их страны, которая ожидаемо прозвучала от главы израильского правительства. Кроме того, как пояснил ТАСС источник в иранской делегации, дипломаты показали свое отношение к его выступлению.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в четверг Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН заявил о найденном в Иране «секретном складе» с сотнями тонн ядерных материалов и оборудования. Якобы это тайное хранилище находится в Тегеране. А в доказательство он продемонстрировал присутствующим спутниковый снимок и фотографию железных ворот.
При этом израильский премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекции иранских объектов, а страны Европы – поддержать возобновление санкций США против исламской республики.