2018-09-28T10:15:32+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного "Банка торгового финансирования"

Кредитное учреждение систематически проводило "непрозрачные для надзорного органа сделки"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание Центрального банка России в МосквеЗдание Центрального банка России в МосквеФото: Архив "КП"
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Центральный банк России отозвал лицензию у московского "Банка торгового финансирования". Решение было принято на фоне неисполнения кредитной организацией законов о банковской деятельности.

Так, по данным регулятора, бизнес-модель учреждения была слишком ориентирована на обслуживание интересов акционеров, в то время как судная задолженность компаний, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла около 45% от всего портфеля. Также на балансе организации наблюдался значительный объем неработающих активов.

"Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Отмечается, что за последний год регулятор шесть раз применял в отношении "БТФ" меры надзорного воздействия, однако безуспешно. Теперь в данной организации будет назначена временная администрация.

Сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года ЦБ лишил лицензии также ростовский "Русский Национальный Банк".

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