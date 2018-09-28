2018-09-28T15:24:30+03:00
Политика

Песков прокомментировал сообщения британских СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас невозможно разобраться, какие из многочисленных новостей по этому делу являются ложными, а какие — правдивыми
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения британской прессы о третьем подозреваемом по делу об отравлении работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года.

«В последние месяцы в СМИ, и британских, и других стран, появляется много новостей по делу Скрипалей, никто не может уже разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие правдивыми», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что расследования по этому делу ведут и средства массовой информации и другие структуры, при этом невозможно сказать, насколько их выводы являются достоверными.

«В целом вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ, неких результатов неких расследований неких организаций», — добавил Песков.

Напомним, ранее в издании The Daily Telegraph появилась информация, что спецслужбы Великобритании якобы установили личность третьего подозреваемого в отравлении в Солсбери.

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