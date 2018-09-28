В Киеве вооруженные люди взяли в заложники пассажиров маршрутки

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-28T15:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое неизвестных вооруженных людей взяли в заложники пассажиров маршрутки в Киеве. Инцидент произошел в эту пятницу, 28 сентября.

Известно, что автобус следовал по маршруту "Городище-Киев", когда на остановке "Корсунь Шевченковский" в салон зашли трое мужчин. Двое из них были вооружены пистолеты, а один держал в руках нож.

По словам родственницы ребенка, который в момент инцидента находился в той самой маршрутке с другими детьми, агрессивно настроенные мужчины начали конфликтовать с пассажирами, угрожать оружием, а после избили нескольких женщин и запретили водителю открывать двери.

О происшествии стало известно после того, как кто-то из очевидцев связался со знакомыми, и уже они обратились в полицию. В результате недалеко от станции метро "Выдубичи" маршрутка была остановлена правоохранителями, а злоумышленники взяты под стражу. Их уже доставили в Голосеевское управление полиции.

Как сообщают украинские "Вести" со ссылкой на родственницу одного из заложников, вскоре после инцидента к месту задержания подъехали некие молодые люди спортивной внешности. Узнав, куда увезли их товарищей, они направились в райотдел.

Мотивы нападавших пока неизвестны. Сколько именно человек пострадали, и как серьезно также не сообщается.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что примерно неделю назад в заложники были взяты 12 членов экипажа сухогруза "Glarus" швейцарской компании Massoel Shipping. Нигерийские пираты похили их недалеко от острова Бонни.