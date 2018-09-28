Как избежать ошибок при назначении лекарств

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-28T16:19:13+03:00

Все больше пациентов сегодня принимают 10-15 видов лекарственных препаратов одновременно. Эксперты рассказали, чем это опасно

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Проблема безопасности лекарственной терапии многогранна и затрагивает как безопасность применения конкретного лекарства, так и совокупности всех лекарственных препаратов, назначенных пациенту, сюда же относятся вопросы фармацевтической безопасности.

О том, как избежать ошибок при лечении посредством лекарственной терапии рассказала Смирнова Елена Викторовна, клинический фармаколог клиники ОАО "Медицина:

- Одновременное назначение препаратов, снижающих артериальное давление без мониторинга последнего и титрования доз препаратов – повышается риск резкого снижения давления, особенно при вставании – так называемая ортостатическая гипотензия, это может повысить риск падения пациента.

- Ошибки при дозировании препаратов, особенно у детей и пожилых пациентов, например, антибактериальные препараты периодически назначаются в низких суточных дозировках – эффективность препарата снижается, пациент дольше болеет.

- Отсутствие точных указаний о кратности приема лекарственных препаратов: если врач четко не опишет условия, при которых должен быть принят препарат, а также максимальное количество таблеток, которое можно принять в сутки, может развиться симптомы гастропатии, в крайних случаях – острые эрозии слизистой желудка.