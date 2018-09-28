2018-09-28T18:09:48+03:00
Общество

В Минздраве прокомментировали сообщения о росте младенческой смертности

Екатерина БОЛГОВА
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Минздрав прокомментировал данные о росте младенческой смертностиМинздрав прокомментировал данные о росте младенческой смертностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Минздраве прокомментировали сообщения Счетной палаты об увеличении младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами. В ведомстве отметили, что некорректно судить о росте показателя, опираясь на данные за январь — апрель текущего года.

«Рассчитывается по результатам года, то есть является ежегодным показателем, и только сравнение годовых показателей является корректным», — заявили в Минздраве.

Там добавили, что младенческая смертность за четыре месяца увеличилась за счет общего снижения рождаемости. При этом подчеркнули возможность изменений по этому вопросу.

«В целом в Российской Федерации отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира», — говорится в сообщении Минздрава, передает РБК.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о снижении рождаемости, исходя из сведений за семь месяцев 2018 года.

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