Лавров призвал Запад вразумить Украину

28 Сент. 23:07 2018-09-28T23:08:21+03:00

По словам главы МИД РФ, Киев вместо выполнения Минских соглашений тешит себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил

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Выступая на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад вразумить власти Украины.

Он отметил, что Киев не выполняет Минские соглашения и не налаживает диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вместо этого, как подчеркнул российский министр, украинские власти тешат себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке западных стран.

"Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", — сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что киевские власти все больше стали грозить силовыми сценариями развития ситуации. Глава МИД России ведомства отметил, что российская сторона поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.