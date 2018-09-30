В Госдуме назвали обескураживающим заявление США о возможной морской блокаде России

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-30T12:30:28+03:00

Депутат Антон Морозов заверил, что Москве есть чем ответить Вашингтону

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В Госдуме прокомментировали заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России. Так, член думского комитета по международным делам Антон Морозов назвал подобные высказывания обескураживающими.

«Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий», - сказал депутат в беседе с RT.

При этом Морозов заверил, что Москве есть чем ответить Вашингтону, однако, по его мнению, ответные действия могут привести лишь к эскалации напряженности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МВД Соединенных Штатов заявил, что у США есть необходимые ресурсы, чтобы организовать морскую блокаду РФ. Как считает Зинке, американские ВМС могут блокировать морские пути для нашей страны, чтобы предотвратить поставки российских энергоресурсов на Ближний Восток.