В Греции заявили о провале референдума в Македонии

СЕГОДНЯ 01:02 2018-10-01T01:02:34+03:00

Референдум о переименовании Македонии прошел с очень низкой явкой избирателей Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Референдум о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония провалился. Такое мнение высказал министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

Ранее стало известно, что плебисцит прошел при очень низкой явке избирателей. В воскресенье на участки пришли 299,5 тысячи человек из 1,8 миллиона избирателей, то есть менее 35% электората.

"Явка составила 34,9% избирателей. Обработаны бюллетени с 53,74% участков. За переименование проголосовали 90,83% населения, и против - 6,17%", — говорится в сообщении центральной избирательной комиссии Македонии.

Соглашение между Афинами и Скопье решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС. Однако документ критикуют и в Греции, и в Македонии. А Камменос заявлял, что развалит правительство и спровоцирует политический кризис, если договор поступит для ратификации в греческий парламент, передает РИА Новости.

"Когда я говорил о провале референдума, меня бранили. Сейчас с таким участием в соответствии со статьями 73, 74 конституции этой страны он является несостоявшимся и 68% граждан отменили соглашение", — написал греческий министр.

Он указал, что референдум не состоялся согласно положению конституции Македонии, в которой прописано, что проголосовать должны не менее половины зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек.