Правительство внесло в президентский совет 12 нацпроектов

СЕГОДНЯ 01:55 2018-10-01T01:55:49+03:00

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Паспорта 12 национальных проектов по майским указам главы государства Владимира Путина поступили на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Паспорта укрупненно отражают мероприятия по достижению поставленных в указе национальных целей и целевых показателей» - говорится заявлении.

В целом нацпроекты направлены прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России. Они предусматривают меры для обеспечения увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, передает ТАСС.

Эти программы должны быть реализованы до 2024 года. В ближайшие три года – с 2019 по 2021 годы, - на них из бюджета планируется выделить 4,6 триллиона рублей. Например, в стране будет ускорено внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, доступом к широкополосному интернету предполагается обеспечить не менее 97% домохозяйств и социально-значимые объекты.

Также в проектах правительства увеличить строительство жилья не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Помимо этого, большое внимание уделяется комфортности городской среды.