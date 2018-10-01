На полигонах России начали испытывать электромагнитное оружие

СЕГОДНЯ 04:06 2018-10-01T04:06:59+03:00

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В России в полигонных условиях начаты испытания образцов электромагнитного оружия. Об этом сообщил советник первого заместителя гендиректора Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев

Он заверил, что системы сверхвысокочастотного излучения (СВЧ-пушки) "существуют и очень эффективно развиваются", их испытания проводятся регулярно, как в лабораторных условиях, так и на полигонах.

Параллельно ведется создание защиты от воздействия СВЧ-пушек, в которых в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Предполагается, что такое оружие будет выводить из строя электронику противника, например, самонаводящиеся ракеты, передает ТАСС.

Электромагнитными пушками, в частности, планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, два года назад стало известно о создании российскими учеными высокоточного оружия, которое может стрелять без пороха и снарядов на большие расстояния