В Калифорнии обязали компании вводить женщин в советы директоров

СЕГОДНЯ 05:07 2018-10-01T05:07:14+03:00

Во всех компаниях в Калифорнии в советах директоров будут женщины Фото: REUTERS

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В американском штате Калифорния впервые в США принят закон, обязывающий открытые акционерные компании вводить в совет директоров женщин. Такой новаторский закон 30 сентября подписал губернатор региона Джерри Браун.

В документе указано, что если в совете директоров компаний, чья штаб-квартира находится в Калифорнии, есть пять мест, то два из них должны занимать женщины. В компаниях, где членов совета директоров от шести и больше, представительницам прекрасного пола полагается три кресла.

Новые нормы вступят в к началу 2020 года, а в 2021 году требования ужесточатся, и женщины смогут требовать не менее половины мест в советах директоров. Названия компаний, отказывающихся соблюдать гендерное равенство на уровне управления, будут публиковаться в прессе, а их руководство заплатит штрафы, передает ТАСС.

В пояснительной записке к указу говорится, что примерно четверть компаний Калифорнии вообще не допускают женщин в совет директоров. В целом женщины занимают около 15,5% высокопоставленных должностей в компаниях штата.