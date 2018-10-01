В Калифорнии обязали компании вводить женщин в советы директоров
В американском штате Калифорния впервые в США принят закон, обязывающий открытые акционерные компании вводить в совет директоров женщин. Такой новаторский закон 30 сентября подписал губернатор региона Джерри Браун.
В документе указано, что если в совете директоров компаний, чья штаб-квартира находится в Калифорнии, есть пять мест, то два из них должны занимать женщины. В компаниях, где членов совета директоров от шести и больше, представительницам прекрасного пола полагается три кресла.
Новые нормы вступят в к началу 2020 года, а в 2021 году требования ужесточатся, и женщины смогут требовать не менее половины мест в советах директоров. Названия компаний, отказывающихся соблюдать гендерное равенство на уровне управления, будут публиковаться в прессе, а их руководство заплатит штрафы, передает ТАСС.
В пояснительной записке к указу говорится, что примерно четверть компаний Калифорнии вообще не допускают женщин в совет директоров. В целом женщины занимают около 15,5% высокопоставленных должностей в компаниях штата.