В Великобритании установили статую разъярённого Трампа и героини из книги Роальда Даля

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-01T07:07:21+03:00

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Президент США Дональд Трамп увековечен в Великобритании в образе деспотичного взрослого рядом с персонажем книги Роальда Даля «Матильда». Необычный памятник появился в деревушке Грейт-Миссенден, где долгие годы жил и работал британский писатель и находится его музей.

Скульптурная композиция будет открыта 1 октября в честь 30-летия со дня публикации повести «Матильда». Сотрудники музея Даля заявили, что Трамп стал наилучшим выбором для демонстрации современного героизма противостоящей ему девочки, которая в 1988 году также противостояла школьной директрисе мисс Транчбулл, которая отличалась самодурством и жестокостью.

«Матильда демонстрирует, что любой, несмотря на то, что он мал и слаб, может победить Транчбуллов в своей жизни - это сообщение, которое сегодня кажется более актуальным, чем это было 30 лет назад», - отметила сотрудница музея Берни Холл в интервью ВВС.

Идея памятника возникла после того, как в Великобритании к 30-летию книги провели опрос, кому сегодня противостояла бы Матильда? Имя Трампа стало самым частым ответом, на втором месте премьер-министр королевства Тереза Мэй, а на третьем телеведущий Пирс Морган.

Роальд Даль, родившийся в семье выходцев из Норвегии, известен в Великобритании и далеко за ее пределами благодаря своим книгам для детей и снятым по ним фильмам: «Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой добрый великан».

В США в 1996 году был снят фильм «Матильда» с блистательным Дени де Вито в одной из ролей.