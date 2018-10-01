В России разрабатывают проект гиперзвукового самолета на водороде

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-01T07:35:35+03:00

В России работают над пассажирским самолетом, который будет летать на жидком водороде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сверхзвуковые и гиперзвуковые перелеты позволят в разы сократить время доставки пассажиров и грузов

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Российские авиаконструкторы разрабатывают проект пассажирского гиперзвукового самолета с двигателями, работающими на жидком водороде. Об этом сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

«Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывает ЦАГИ вместе с европейским сообществом, как раз предполагает использование двигателя на жидком водороде», - сказал он.

Глава института подчеркнул, что при создании нового лайнера очень важно проработать весь энергетический комплекс машины, включая «распределение энергии, энергосовместимость различных подсистем таких как планер, различные агрегаты и узлы».

Сыпало также пояснил, что разрабатывается не один самолет будущего, а целая линейка таких воздушных судов, передает ТАСС.

«Это сверхзвук, а в последствии гиперзвуковые перелеты, включая орбитальные самолеты, которые позволят в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния», - рассказал директор ЦАГИ.

Напомним, сайт kp.ru в начале сентября писал о том, что в России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Его выпуск был остановлен после распада СССР. Работу над проектом уже начала Объединенная авиастроительная корпорация.