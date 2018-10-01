В Госдуме предложили штрафовать за попрошайничество

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-01T12:47:46+03:00

Это давно уже не благотворительная помощь Фото: Евгения ГУСЕВА

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Депутат Госдумы Михаил Емельянов, представляющий партию «Справедливая Россия», предложил ввести административную ответственность за попрошайничество. Политик отметил, что подобное деяние превратилось в профессию, подконтрольную мафиозным структурам. «Это давно уже не благотворительная помощь людям», – цитирует парламентария официальный сайт Государственной думы.

Емельянов отметил, что понятие «попрошайничество» необходимо регламентировать в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Политик заявил, что для принятия данного решения можно найти юридические основания.

По заявлению Емельянова, основным наказанием за попрошайничество должен стать штраф. Тем не менее, парламентарий отметил, что обсуждать его размеры пока рано.

В настоящий момент в российском законодательстве не предусмотрено наказания за попрошайничество. Исключение составляет лишь вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность. Подобное правонарушение классифицируется в статье 151 УК РФ как "антиобщественное действие".