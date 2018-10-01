В Москве вынесен приговор террористу, пытавшемуся взорвать воинскую часть

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-01T13:32:47+03:00

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1 октября был вынесен приговор уроженцу Узбекистана, который планировал взорвать воинскую часть Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Ранее сообщалось, что Муродбек Кодиров был задержан за подготовку теракта в День знаний.

По версии ФСБ, Кодиров планировал совершить теракт из мести за брата, который якобы погиб в Сирии. В июле 2017 года Кодиров присягнул на верность ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), после чего получил задание совершить теракт в Московском регионе.

Кодиров и его сообщники планировали въехать на машине на территорию воинской части, после чего совершить подрыв. Они также планировали вести онлайн-трансляцию происходящего на одном из сайтов экстремистов, как сообщает «Коммерсантъ».

В августе 2017 года Кодиров приступил к сбору информации о путях подъезда к воинской части и о том, как она охраняется 31 августа преступник был задержан сотрудниками ФСБ. В квартире террориста было найдено взрывное устройство.

Суд назначил Кодирову 12 лет за участие в деятельности террористической организации, 7 лет за изготовление взрывного устройство и 6 лет за подготовку теракта. После частичного сложения сроков террориста приговорили к 15 годам заключения. Попытка обжаловать наказание в Верховном суде России успеха не имела. Тем не менее, штраф, который также был наложен на Кодирова, все же был отменен.