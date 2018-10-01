Ученые рассказали о диете, способной спасти от депрессии

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-01T14:01:33+03:00

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Традиционная средиземноморская диета, которая богата фруктами, овощами, орехами, растительными и морепродуктами, помогает существенно снизить риск возникновения депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.

Специалисты проанализировали результаты различных исследований, которые проводились с целью установить взаимосвязь между рационом людей и возможностью возникновения депрессивных состояний. В результате оказалось, что на настроение и психологическое состояние людей влияют как и сами потребляемые продукты, так и еще ряд факторов, в частности, вес, и другие аспекты здоровья, передает сайт argumenti.ru.

При этом, экспертам удалось установить, что средиземноморская диета снижает риск появления депрессии на 33%. В то время как противовоспалительная диета с высоким содержанием жиров, сахара и обработанных пищевых продуктов, наоборот, повышает риск развития депрессии, передает сайт телеканала «Звезда».