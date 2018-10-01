Иран планирует запустить три спутника до конца этого года

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-01T16:58:37+03:00

Отмечается, что все три аппарата уже готовы к запуску

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Глава иранского космического агентства Мортеза Барари на пресс-конференции, прошедшей 1 октября, заявил, что Иран готов запустить в космос три спутника. Аппараты называются «Нахид-1», «Послание» и «Дружба».

Барари отметил полную готовность аппаратов, а также твердые намерения Ирана запустить их в космос до конца года, сообщает информационное агентство IRNA.

Иранское космическое агентство существует с 2003 года. В настоящий момент главным достижением иранской космической программы, помимо запуска на орбиту четырех спутников, считается серия запусков в космос аппаратов с обезьянами на борту.

Первый успешный полет, после которого животное осталось в живых, прошел 28 января 2013 года. Программа по запуску в космос человека, в свою очередь, была отменена в 2017 году по причине ее высокой стоимости.