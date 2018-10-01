2018-10-01T22:10:05+03:00
Политика

Австрийские власти предоставили убежище главреду «Страна.ua»

На Украине в отношении Игоря Гужвы возбуждено уголовное дело о вымогательстве у депутата Верховной Рады
Денис СУХОВ
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Игорь ГужваИгорь ГужваФото: Facebook
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Австрийские власти предоставили убежище главному редактору украинского портала «Страна.ua» Игорю Гужве, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

«Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище!», - написал Гужва на своей странице в Facebook.

Напомним, 31 августа 2017 года прокуратура Киева возбудила в отношении Гужвы уголовное дело — журналиста обвинили в вымогательстве 10 тысяч долларов у депутата Верховной Рады за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Суд избрал в отношении главреда «Страна.ua» меру пресечения в виде ареста, после уплаты залога Гужва вышел на свободу.

Коллектив портала и сам Гужва назвали дело о вымогательстве сфабрикованным. С большой тревогой произошедшее восприняли в Национальном союзе журналистов, где отметили высокие рейтинги «Страны», позволявшей себе «системную критику чиновников».

Между тем украинские власти продолжают кошмарить портал — против него возбуждено пять уголовных дел, в редакции и домах журналистов проводятся регулярные обыски. В январе 2018 года на сайте издания появилась информация, что Гужва выехал в Австрию и попросил у властей страны убежища. Во время рассмотрения прошения журналист находился в Вене.

В феврале киевский суд вынес постановил задержать и принудительно доставить Гужву на заседание. Кроме того, по словам журналиста, администрация президента Украины поручила внешнеполитическому ведомству организовать давление на австрийские власти и добиться его выдачи.

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