Путин обошел Трампа в рейтинге доверия у иностранцев

СЕГОДНЯ 04:47 2018-10-02T04:47:49+03:00

Больше всего за рубежом верят канцлеру Германии Ангеле Меркель

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Президент Владимир Путин пользуется за пределами России большим доверием, чем президент Дональд Трамп за пределами США. К такому выводу пришли исследователи вашингтонского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center).

Согласно опубликованному 1 октября опросу, который проводился в 25 странах мира, 30% иностранцев относятся к российскому лидеру с доверием, считая, что он «делает правильные вещи на мировой арене».

Также больше, чем Трампу люди доверяют китайскому лидеру Си Цзиньпину. О нем положительно отозвались 34% респондентов. И вообще социологи отметили рост популярности Китая в мире.

Самый высокий рейтинг мирового доверия у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Во всем мире её словам верят 52% людей. А вот внешнюю политику главы Белого дома одобрили только 27% граждан иностранных государств.

Эксперты исследовательского центра считают, что «международная общественность серьезно обеспокоена» ролью США в международной политике. Многие опрошенные отметили нежелание Вашингтона учитывать интересы других стран при решении важных международных вопросов.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года. В нем принимали участие 26,1 тыс. человек в 25 странах на всех пяти континентах.