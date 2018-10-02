2018-10-02T06:39:21+03:00
В мире

В Швеции откроется первый в мире Музей отвратительной еды

Создатель экспозиции призывает людей пересмотреть свои взгляды на еду
Юлия ДИВЕЕВА
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В Швеции посетителям покажут самую необычные и отвратительные блюда кухни народов мираВ Швеции посетителям покажут самую необычные и отвратительные блюда кухни народов мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В шведском городе Мальме в конце октября начнет работу необычный музей. Его экспонатами станет еда из разных уголков мира, которая у большинства людей вызывает отвращение и тошноту.

Создатель первого в мире Музея отвратительной еды Сэмюэль Уэст уже открыл в Хельсингборге Музей неудач, который стал очень популярен во всем мире и имеет даже филиалы в Торонто и Лос-Анджелесе. Он рассказал в интервью газете Independent, что планирует выставлять на показ в Мальме деликатас из Исландии - протухшее мясо акулы, шведскую консервированную квашенную сельдь, зажаренную морскую свинку из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.

"На что интереснее смотреть: на пластиковую реплику еды или на настоящую еду прямо перед тобой? Намного забавнее видеть настоящий дуриан из Таиланда", — заявил Уэст.

Он отметил, что хотя музей создается для развлечения, у него есть определенная цель - поиски новых источников питания.

"Нам придется подвергнуть сомнению наши представления об отвратительном, если мы рассмотрим некоторые более экологически чистые источники белка, такие как насекомые", - пояснил владелец музея.

По его словам, большая часть экспонатов будет храниться в медицинских колбах для сохранения запаха, кроме того, половину из них отвратительных блюд придется заменять каждый день, что весьма затратно. Поэтому экспозиция откроется только на три месяца, и закроется в конце января 2019 года. Входной билет будет стоить около 20 долларов, а детей будут пускать бесплатно.

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