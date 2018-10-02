Тимошенко предсказала скорый конец политической карьеры Порошенко

СЕГОДНЯ 07:17 2018-10-02T07:17:49+03:00

Лидер партии «Батькивщина» уверена, что глава Украины именно ее считает своим главным оппонентом на предстоящих президентских выборах

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Правящей фракции на Украине «Блоку Петра Порошенко» (БПП) через полгода наступит «политический конец». Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр республики Юлия Тимошенко.

Этим предсказанием Юлия Владимировна ответила на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова, который заявил, что она «продвигает идеи Кремля» в Незалежной. Подозрения в пророссийской политике пали на Тимошенко за ее предложение ликвидировать «Нафтогаз».

Герасимов на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Украины заявил также, что глава «Батькивщины» делает все, чтобы помешать Киеву блокировать строительство «Северного потока — 2», пишет УНИАН.

Тимошенко сочла эти слова за комплимент, отметив, что, судя по нападкам представителя БПП, глава республики Петр Порошенко понял, кто же станет его главным оппонентом на ближайших президентских выборах.

«Обратите внимание, что он 90% в своем темнике посвятил дискредитации моего имени и только 10% говорил об Украине. Это свидетельствует о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент», - сказала Тимошенко и пообещала, что нынешняя власть через полгода ответит за каждое свое преступление.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.