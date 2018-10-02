2018-10-02T09:58:01+03:00
Политика

Гройсман заявил, что в 2019 году Украина отдаст треть бюджета на погашение госдолга

По словам премьера, Украина является «заложницей» МВФ
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что в следующем году властям придется отдать третью часть государственного бюджета на погашение внешних долгов.

«У нас бюджет на следующий год будет 1,2 трлн (гривен). Так вот из них нам нужно будет отдать 427 млрд (гривен) — третью часть национального бюджета», — сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что Украина стала «заложницей» Международного валютного фонда.

«Для того, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, Украина должна отдать долги, которые были накоплены с 2006 по 2010 годы», — добавил украинский премьер.

Напомним, в августе 2018 года Гройсман сообщал, что существующая сумма государственного долга грозит украинскому бюджету катастрофой.

В Министерстве финансов Украины ранее заявили, что в 2019 году на погашение госдолга потребуется около 417 млрд гривен.

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