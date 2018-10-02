Потерпевшая сторона обжаловала освобождение сестер Хачатурян из СИЗО

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-02T13:28:39+03:00

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1 октября 2018 года сестра убитого Михаила Хачатуряна Наира и ее супруг Геннадий Мусаелян обжаловали решение Басманного суда, освободившего фигуранток громкого криминального дела из-под стражи.

Тем не менее, сегодня адвокатам Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян удалось изменить меры пересечения наказания с содержания под стражей на запрет определенных действий.

"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов Паршина и Липцера. Дата и время рассмотрения указанных жалоб в настоящее время не назначены", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева изданию "ТАСС".

В свою очередь, адвокаты сестры убитого Наиры Хачатурян и ее супруга Геннадия Мусаеляна обжаловали решение об изменении меры пресечения для преступниц.

27 сентября Басманный суд Москвы изменил сестрам Хачатурян меру наказания с заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года. Обвиняемых освободили в зале суда. Сестры будут проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в Москве. Согласно решению суда, девушкам запрещено покидать место проживания в ночное время (с 21:00 мск до 07:00 мск), общаться с кем-либо, помимо следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, контактировать друг с другом и СМИ относительно данного дела.