Сентябрь в Москве стал самым солнечным за последние сто лет

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-02T15:35:19+03:00

В сентябре в Москве солнце светило в течение 206 часов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сентябрь текущего года назвали самым солнечным в этом столетии. Об этом сообщается портале "Метеоновости" во вторник.

"По данным обсерватории МГУ, прошедший сентябрь в Москве и области оказался самым солнечным в текущем столетии. Солнце в городе светило в течение 206 часов при норме 147 часов. До этого года самым солнечным был сентябрь 2014 года с 204 часам солнечного сияния", — говорится на портале.

Также отмечается, что в этом месяце температура воздуха составила 14,9 градуса, что на 3,8 градуса выше нормы. Сентябрь 2018 года оказался самым теплым не только с начала 21 века, но и за весь период наблюдений на станции МГУ.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве побит 60-летний рекорд по атмосферному давлению. Во вторник, 25 сентября, в 6 часов утра, на станции ВДНХ атмосферное давление понизилось до 731 мм. рт. ст. К слову, нормой считается давление 760 мм.рт.ст.

Таким образом, был перекрыт прежний суточный минимум давления. В 1957 году он составлял 731, 3 мм.рт.ст.