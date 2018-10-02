В тюрьмах Испании действовала сеть, занимавшаяся вербовкой террористов

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-02T15:39:31+03:00

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Гражданская гвардия Испании нейтрализовала террористическую сеть, имеющую отношение к запрещенной в РФ экстремистской организации ИГИЛ, члены которой занимались вербовкой заключенных. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел страны.

На данный момент расследование ведется в отношении 25 заключенных, среди которых есть граждане Испании, принявшие ислам. Сейчас они отбывают наказание в 17 различных тюрьмах, что составляет более половины всех исправительных учреждений королевства, в которых содержатся осужденные за терроризм преступники.

Известно, что вербовщики поддерживали связь с помощью переписки. Они пытались не только привлечь заключенных на свою сторону, но и объединить их между собой, создав своеобразную группировку.

На сайте МВД Испании сообщается, что это первая подобная ячейка в Европе, которая действовала исключительно в пределах пенитенциарных учреждений.

Сайт kp.ru писал о том, что в июне 2015 года в королевстве был введен четвертый уровень террористической угрозы ("высокий риск") из пяти существующих, который действует до сих пор. Кроме того, в стране систематически проводятся операции по задержанию возможных боевиков.