2018-10-02T16:09:26+03:00
Происшествия

В Средиземном море в результате кораблекрушения погибли 34 человека

Среди них двое детей
Сакина НУРИЕВА
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Всего на борту было 20 женщин и три ребенкаВсего на борту было 20 женщин и три ребенкаФото: REUTERS
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По меньшей мере 34 человека погибли в результате кораблекрушения в Средиземном море. Выжили 26 человек.

Об этом сообщила Международная организация по миграции ООН со ссылкой на марокканский военно-морской флот и агентство по оказанию помощи в Испании.

Представитель организации Джэл Миллман сказал Reuters, что все эти люди являлись мигрантами, которые хотели добраться до материка.

«В воскресенье на борту лодки было 60 человек. 34 из них утонули, 26 выжили", - уточнил Миллман.Как сообщил Джэл Миллман, информацию предоставили марокканский военно-морской флот и испанская неправительственная организация "Каминандо Фронтера".

Один из марокканских чиновников, который просил не афишировать его имя, сказал, что 11 тел погибших уже были идентифицированы. Среди погибших не оказалось граждан Марокко.

Жертвами случившегося стали двое детей. Всего на борту было 20 женщин и три ребенка.

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